В Севастополе в домах установят навигацию для доступа в бомбоубежища

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В Севастополе в подъездах домов установят навигацию для быстрого доступа в бомбоубежища. Их планируют размещать в подвалах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он также проинспектировал состояние укрытий в городе. Развожаев выразил надежду, что использовать подвалы в качестве укрытий не придется.

Мы надеемся, что использовать подвалы в качестве укрытий нам не придется, но готовы мы должны быть ко всему. Это сейчас задача № 1 для всех, — написал губернатор.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что после введения среднего уровня реагирования на полуострове взяты под охрану дополнительно еще 45 важных объектов. При этом он выразил надежду, что новыми методами реагирования местные власти «никогда не воспользуются на месте».

Средний уровень реагирования введен также в Краснодарском крае, Ростовской, Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях. Аналогичные меры введены в Севастополе. В этих регионах будет усилена охрана общественного порядка, важных объектов. На особый режим будут переведены объекты транспорта, коммуникаций, энергетики.