В Крыму взяли под охрану 45 важных объектов Глава Крыма Аксенов сообщил о взятии под охрану дополнительно еще 45 объектов

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксеново сообщил, что после введения среднего уровня реагирования на полуострове взяты под охрану дополнительно еще 45 важных объектов. При этом политик выразил надежду, что новыми методами реагирования местные власти «никогда не воспользуются на месте», приводят его слова «Известия».

Аксенов назвал все принятые меры важными и актуальными в нынешних условиях, иначе бы, по его мнению, они не вводились.

Например, после подписания указа под охрану на территории республики взято еще 45 важных объектов — в дополнение к тем, на которых уже усилены меры безопасности в рамках действующего высокого уровня террористической угрозы, — рассказал глава республики.

Политик считает, что при необходимости такой порядок действий должен быть расписан.

Средний уровень реагирования введен также в Краснодарском крае, Ростовской, Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях. Аналогичные меры введены в Севастополе. В этих регионах будет усилена охрана общественного порядка, важных объектов. На особый режим будут переведены объекты транспорта, коммуникаций, энергетики.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин в связи с введением режима повышенной готовности поручил срочно начать проверку критически важных и потенциально опасных объектов. Глава региона отметил, что на данный момент жизнедеятельность области обеспечивается в штатном режиме.