Тульский губернатор поручил начать проверку критически важных объектов

Фото: gubernator.tularegion.ru

Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в связи с введением режима повышенной готовности поручил срочно начать проверку критически важных и потенциально опасных объектов, сообщает правительство региона. Глава региона отметил, что на данный момент жизнедеятельность области обеспечивается в штатном режиме.

На заседании оперштаба глава региона поставил следующие задачи: аппарату антитеррористической комиссии — незамедлительно приступить к проверке критически важных и потенциально опасных объектов, а также объектов социальной инфраструктуры, ТЭК и транспорта, — говорится в сообщении.

Дюмин потребовал обратить особое внимание на выявление недостатков защищенности, а в случае, если ранее выявленные нарушения не были устранены, привлекать виновных к ответственности.

Кроме того, региональному управлению Росгвардии дано поручение создать резерв из числа сотрудников частных охранных организаций, готовых к выполнению задач, связанных с усилением охраны общественного порядка. Также Дюмин поручил региональному управлению МЧС во взаимодействии с прокуратурой провести дополнительные проверки состояния гражданской обороны и готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на критически важных объектах, а также обеспечения противопожарной безопасности.

Помимо этого, в регионе будет создан резервный фонд для оперативного финансирования непредвиденных расходов.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения. Путин подчеркнул, что теперь данный режим необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Также Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Также во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.