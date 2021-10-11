В Севастополе с 15 октября введут QR-коды

Власти Севастополя приняли решение ввести QR-коды при посещении общественных мест. С 15 октября попасть в заведения общепита, спортзалы, объекты культуры, а также на экскурсии станет возможным только при предъявлении сертификата о вакцинации, подтверждении наличия антител к коронавирусу либо по справке об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил на заседании оперативного штаба, передаёт ТАСС.

Обеспечить доступ <...> совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации (то есть фактически QR-кода, который на «Госуслугах» можно распечатать), справки об отрицательных результатах ПЦР-теста (срок действия — семь дней) или справки на наличие антител, — сказал глава региона.

По QR-кодам также будут пускать в салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные и спа-салоны, бани, сауны, музеи, кинотеатры и театры, где в настоящее время заполняемость зала не должна превышать 50%.

В организациях, работающих с людьми, — к ним относятся и пассажирские перевозки, автозаправки, санатории и гостиницы, предприятия торговли и другие — доля привитых сотрудников должна будет составлять не менее 80%. Те, кто до сих пор не вакцинировался, должны будут каждую неделю сдавать ПЦР-тест или переходить на удалёнку.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Севастополе за минувшие сутки зафиксировано 247 случаев заболевания. Четыре человека умерли.

Ранее стало известно, что с 15 ноября в Ленинградской области начнут проверять QR-коды при посещении культурных, развлекательных и спортивных учреждений. Кроме того, все сотрудники любых организаций должны быть привиты. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства региона.