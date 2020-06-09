В Севастополе с 15 июня откроют купальный сезон

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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о планах открыть купальный сезон в городе с 15 июня 2020 года.

Пляжи должны соответствовать требованиям постановления Роспотребнадзора. Нужно продумать количество людей, которые одновременно находятся на пляже, дополнительные меры дезинфекции. Пляжи — это место большого сосредоточения, поэтому контролировать плотность людей необходимо, — цитирует его ТАСС.

Также будет проведено контрольное совещание со всеми операторами городских пляжей.

NEWS.ru сообщал ранее, что Российское Министерство по чрезвычайным ситуациям предложило расширить территории пляжей и зон купания в регионах.