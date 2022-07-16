В Сети появилось видео с места расстрела семьи в Ростовской области СК показал видео с места расстрела семьи в Новошахтинске Ростовской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации

Следственный комитет России показал кадры с места расстрела семьи из пяти человек в Новошахтинске Ростовской области. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомстве. В ролике запечатлен двор дома, где произошло убийство.

На кадрах показано, как на месте случившегося работают следователи и криминалисты.

В Новошахтинске днем 15 июля произошло массовое убийство: в одном из домов микрорайона Новая Соколовка преступник расстрелял семью из четырех человек. Среди погибших оказался трехлетний малыш, еще одну девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

16 июля следователи задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 36-летний Денис Машонский.

Следователи предположили, что семья подозреваемого знала его, поскольку в квартире не обнаружили следов взлома: двери были открыты изнутри. Позднее эту информацию подтвердила одногруппница одной из убитых. По словам девушки, погибшая несколько лет состояла в близких отношениях с Машонским.