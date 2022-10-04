В Саратове произошел пожар в общежитии медуниверситета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

В пятиэтажном здании общежития Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. 270 человек самостоятельно покинули здание, четверо пострадавших обратились за медицинской помощью.

В 21:23 (20:23 мск) пожар ликвидирован, было загорание в комнате на третьем этаже на площади 15 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 270 человек, двоих пожарные вывели с помощью спасустройств. За медицинской помощью обратились четыре человека — предварительно, отравление продуктами горения, осматриваются медиками, — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

3 октября четыре человека погибли в результате пожара в восьмиквартирном жилом доме в поселке Северомуйск в Бурятии.

Квартира полностью выгорела. Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 12 человек. Еще одного жильца спасли пожарные.

В тушении огня принимали участие 15 человек и четыре единицы специальной техники. На место происшествия выехал дознаватель МЧС. Причины происшествия устанавливаются.