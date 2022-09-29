В Ростовской области подожгли здание районной администрации

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Зимовниковском районе Ростовской области ночью 28 сентября подожгли здание районной администрации, передает Telegram-канал Baza. Один из кабинетов здания полностью выгорел. Отмечается, что неизвестный разбил окно здания и бросил в него бутылку с зажигательной смесью.

Ночью 28 сентября неизвестный разбил кирпичом окно в здании администрации Зимовниковского района и с помощью бутылки с зажигательной смесью поджег один из кабинетов, в котором работают сотрудники департамента капитального строительства. В результате помещение охватил пожар, который удалось полностью потушить только через час, — передает канал.

До этого во Владивостоке две ночи подряд пытались поджечь соседние здания военкомата. В ночь на 27 сентября неизвестный устроил пожар внутри кабинета учета военных пенсионеров на Черёмуховой улице. После этого он скрылся, а огонь потушили прибывшие охранники. Второй поджог случился ночью 28 сентября. Неизвестный разбил молотком окно соседнего здания военкомата на Черёмуховой улице и бросил туда пластиковую бутылку с горючей смесью. Пожар также ликвидировали силами военкомата.

В ночь на 23 сентября в нескольких регионах России были зафиксированы попытки поджога военных комиссариатов и административных зданий. ЧП произошли в Амурской и Волгоградской областях, а также в Хабаровском крае и на Алтае.