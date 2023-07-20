В Ростовской области отдали под суд родителей за истязания приемных детей

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В Ростовской области закончилось следствие по делу супружеской пары, обвиняемой в жестоких истязаниях пяти приемных детей, сообщает «КП — Ростов-на-Дону». По информации издания, 52-летний мужчина и 42-летняя женщина уже год находятся в СИЗО и скоро предстанут перед судом.

Как сообщает издание, история началась с того, что одна из приемных дочерей призналась школьному психологу в нежелании возвращаться домой, заявив, что родители обижают ее и остальных. На тот момент трем девочкам и двум мальчикам было от 12 до 17 лет. Органы опеки провели проверку, которая, однако, ничего подозрительного не выявила. При этом проверяющие обратили внимание на тот факт, что на страничке родителей в соцсети на фотографиях присутствуют только они и их родной сын.

Педагоги также заметили, что дети периодически приходили в школу в одежде с длинным рукавом даже в жаркую погоду, сообщил источник издания. Как выяснилось, таким образом приемные родители заставляли подростков скрывать синяки. На беседах в полиции дети рассказали, что приемные родители систематически били их кулаками, скакалкой, автомобильной антенной и водопроводной трубой. По рассказам подростков, «мама» кормила их остатками со своего стола, разводя их водой, и даже этой еды могла лишать на несколько дней. За провинности женщина колола детям язык иголкой и жгла их утюгом, а приемный отец заставлял отжиматься на кулаках, в том числе девочек, и подолгу стоять по стойке смирно вместо сна. Мальчиков мужчина использовал в качестве бесплатной рабочей силы при стройке на своем участке.

Также в семье не разрешали детям часто мыться, чтобы экономить воду. В душевую кабинку, которой пользовались мать, отец и их родной ребенок, приемных не пускали.

Как пишет издание, после задержания приемных родителей дети оказались в других приемных семьях, после чего их психоэмоциональное состояние улучшилось, ребята стали догонять сверстников по школьной программе.

Расследование завершено, дело передано в суд. Если вина супругов будет доказана, им грозит от трех до семи лет лишения свободы, отмечает издание.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что у трансперсон, сменивших пол до вступления в силу закона о запрете медицинских вмешательств по смене пола, останутся права на усыновленных детей, включая опекунство над ними. По его словам, принятый закон не имеет обратной силы.