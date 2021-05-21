В Ростовской области объявили траур после трагедии под Таганрогом

https://static.news.ru/photo/453c29fc-ba4c-11eb-b020-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/surnd

Власти Ростовской области объявили 22 мая днём траура по рабочим, которые погибли в посёлке Дмитриадовка в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Голубев, передаёт 161.ru.

Политик пообещал подписать соответствующий указ в течение дня.

Потери очень большие. Люди находились при выполнении своих служебных обязанностей, — добавил он.

Голубев отметил, что семьям погибших из областного бюджета выплатят по миллиону рублей, а семьям пострадавших — от 200 тысяч до 400 тысяч в зависимости от степени тяжести состояния пациентов.

Такое заявление глава региона сделал после посещения больницы, где находятся пострадавшие в ЧП.

Трагедия произошла в посёлке Дмитриадовка в Ростовской области. На данный момент известно о 10 погибших, ещё пятеро в реанимации. Причиной смерти рабочих называют отравление метаном. В администрации Таганрога заявили, что на место случившегося выехали экстренные службы и местные чиновники.

СК уже возбудил дело о нарушении требований безопасности, которое повлекло смерть людей (ч. 2 ст. 217 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование ЧП в главное следственное управление СКР.