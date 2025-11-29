День матери
29 ноября 2025 в 12:44

В российском регионе отменили рейс в Москву из-за угрозы взрыва на борту

Авиарейс с Камчатки в Москву задержали из-за сообщения о взрывоопасном предмете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Елизово, расположенном в Петропавловске-Камчатском, задержали вылет рейса «Аэрофлота» в Москву после сообщения пассажира о возможном наличии взрывчатки на борту, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале. По данным ведомства, всех пассажиров эвакуировали, а в самолете провели дополнительный досмотр. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

При подготовке к вылету один из пассажиров сообщил о подозрениях на наличие на борту взрывоопасных предметов. Пассажиры эвакуированы, проведен дополнительный осмотр транспортного средства, пассажиров и багажа. Взрывчатых веществ не обнаружено, — сказано в сообщении.

Позднее вылет рейса был перенесен на 30 ноября. Отправления ожидают 242 пассажира. Ситуация остается на контроле Камчатской транспортной прокуратуры.

Ранее корпорация Airbus сообщила, что экстренно отзывает «значительное количество» самолетов семейства A320 по всему миру для срочного обновления программного обеспечения. По оценкам аналитиков, в срочной замене ПО нуждаются около 6 тыс. самолетов A320, что составляет более половины всего мирового парка данной серии.

