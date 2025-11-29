В российском регионе отменили рейс в Москву из-за угрозы взрыва на борту

В аэропорту Елизово, расположенном в Петропавловске-Камчатском, задержали вылет рейса «Аэрофлота» в Москву после сообщения пассажира о возможном наличии взрывчатки на борту, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале. По данным ведомства, всех пассажиров эвакуировали, а в самолете провели дополнительный досмотр. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

При подготовке к вылету один из пассажиров сообщил о подозрениях на наличие на борту взрывоопасных предметов. Пассажиры эвакуированы, проведен дополнительный осмотр транспортного средства, пассажиров и багажа. Взрывчатых веществ не обнаружено, — сказано в сообщении.

Позднее вылет рейса был перенесен на 30 ноября. Отправления ожидают 242 пассажира. Ситуация остается на контроле Камчатской транспортной прокуратуры.

