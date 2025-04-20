В российском регионе мальчик пострадал от подаренной родителям мины В Белгородской области 12-летний мальчик пострадал от подаренной родителям мины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Автомобиль скорой помощи

В Белгородской области 12-летний мальчик пострадал в результате детонации мины, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, мину семье мальчика подарили несколько месяцев назад, заверив, что она обезврежена.

По предварительной информации, несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину «Колокольчик». Уверили, что она обезврежена. Сегодня 12-летний мальчик взял эту мину в руки — предварительно, к хозяевам дома приехали в гости знакомые с ребенком, — написал Гладков.

По словам губернатора, сейчас следователи выясняют, как мила попала в дом и почему родители разрешили взять ее школьнику. Пострадавший находится в больнице, у него множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги.

Ранее 10-летний мальчик подорвался на мине «Колокольчик» в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области. Ребенок скончался на месте.

До этого сообщалось, что в селе Гуево Курской области три местных жителя были тяжело травмированы, подорвавшись на запрещенных кассетных боеприпасах украинской армии. Это произошло, когда стартовали активные боевые действия по освобождению села от оккупировавшей его украинской армии.