В российском городе предложили запретить электросамокаты ради туристов В Екатеринбурге призвали убрать электросамокаты из центра ради туристов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо освободить центр Екатеринбурга от электросамокатов, чтобы повысить безопасность и комфорт туристов, рассказал в беседе с ЕАН глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он сослался на многочисленные жалобы гостей города.

Электросамокаты создают проблемы как рядовым жителям города, так и туристам. Со стороны гостей города неоднократно поступали жалобы на неудобства из-за средств мобильности, — объяснил Мальцев.

Он отметил, что необходимо перенять опыт Санкт-Петербурга и полностью убрать самокаты из центральной части города. Это будет разумное и обоснованное решение, подчеркнул Мальцев.

Ранее «Яндекс» сформулировал четыре основных правила регулирования для сервисов по аренде электросамокатов. В пресс-службе компании уточнили, что первое из них заключается в том, чтобы ограничить максимальное количество СИМ на улицах.