Необходимо освободить центр Екатеринбурга от электросамокатов, чтобы повысить безопасность и комфорт туристов, рассказал в беседе с ЕАН глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он сослался на многочисленные жалобы гостей города.
Электросамокаты создают проблемы как рядовым жителям города, так и туристам. Со стороны гостей города неоднократно поступали жалобы на неудобства из-за средств мобильности, — объяснил Мальцев.
Он отметил, что необходимо перенять опыт Санкт-Петербурга и полностью убрать самокаты из центральной части города. Это будет разумное и обоснованное решение, подчеркнул Мальцев.
Ранее «Яндекс» сформулировал четыре основных правила регулирования для сервисов по аренде электросамокатов. В пресс-службе компании уточнили, что первое из них заключается в том, чтобы ограничить максимальное количество СИМ на улицах.