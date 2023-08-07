В России создан первый региональный центр разработки беспилотников В Самарской области создали первый в России региональный НПЦ беспилотных авиасистем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый в России региональный научно-производственный центр (НПЦ) гражданских беспилотных авиационных систем создали в Самарской области, передает ТАСС. Он начнет работу в конце августа 2023 года. НПЦ будет отвечать за исследования, разработку технологий, серийное производство беспилотников и их элементов.

В Новосибирске, на площадке проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023», официально оформлено решение и подписаны необходимые документы о создании научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара». Фактически на базе этой компании будет работать самарский кластер БАС, — говорится в сообщении.

Ранее председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев заявил, что в 2024 году запланирован выпуск 10 серийных экземпляров тяжелого беспилотного самолета «Партизан».

Главная идея «Партизана» — применение активного обдува крыла распределенной винтомоторной группой для сверхкороткого взлета и посадки. Максимальная взлетная масса машины составит 3380 кг. Самолет будет способен перевозить полезную нагрузку до 1 тонны на расстояние до 1000 км. Согласно данным Фонда перспективных исследований, беспилотный самолет может использоваться вооруженными силами РФ для проведения разведывательных работ.