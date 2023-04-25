В России предложили штрафовать за рекламу сексуальных услуг Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о штрафе за рекламу сексуальных услуг

Фото: Сергей Булкин/News.ru

В России предлагают установить штрафы до 500 тыс. рублей за рекламу интимных услуг, говорится в документе, который был добавлен в базу данных Госдумы Законодательным собранием Петербурга. Под запрет попали также объявления о знакомствах или сопровождении в общественных местах, даже если предложение неявное.

Законопроект предполагает добавление новой статьи в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) под названием «Реклама сексуальных услуг».

Авторы инициативы предлагают установить следующие штрафы: для граждан от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц от 50 до 100 тыс. рублей и для юридических лиц от 100 до 500 тыс. рублей.

В пояснительной записке указано, что такая реклама часто размещается на стенах, водосточных трубах, остановках и архитектурных элементах, портя имущество и внешний вид города. Высокие штрафы считаются эффективным средством предотвращения, так как распространение объявлений становится экономически невыгодным.

Ранее Приволжско-Уральское управление имущественных отношений Минобороны РФ отреагировало на информацию о работе спа-салона, называемого жителями Екатеринбурга «проститутошной», в своём здании по адресу: ул. Куйбышева, 48/1. Представители ведомства заявили, что с арендатором договор расторгли в судебном порядке, однако тот в ответ подал апелляцию. О ситуации журналистам рассказала якобы бывшая сотрудница заведения. По её словам, на организацию иногда жаловались местные жители — их беспокоили музыка и крики. Она добавила, что коллеги зарабатывали иногда 30 тысяч рублей за десять дней.