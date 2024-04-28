В России потушили несколько десятков природных пожаров за сутки Лесопожарные службы потушили 40 природных пожаров в России за сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за сутки потушили 40 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. Это около 5216 гектаров земли в 17 регионах страны. В тушении было задействовано 978 человек и 215 единиц техники.

В стране остаются действующими 22 лесных пожара в семи регионах. Самое большое возгорание — в Еврейской автономной области. Там огонь распространился на девяти тысячах гектаров. Из-за этого режим ЧС был введен в Биробиджанском районе.

Как отметили в Авиалесоохране, с начала года 92% лесных пожаров ликвидированы специалистами менее чем за сутки с момента обнаружения. Особый противопожарный режим действует в 40 субъектах России.

Ранее стало известно, что первый лесной пожар в 2024 году на территории России был зарегистрирован в Башкирии. Возгорание было ликвидировано на площади 0,5 га. На территории республики была аномальная жара.

Тем временем в Новосибирской области с 19 апреля введен особый противопожарный режим, за нарушение которого штрафы будут в два раза больше. Режим будет действовать на территории всего региона до 13 мая. Под запрет попали сжигание порубочных остатков, разведение костров, огневые работы и приготовление еды на открытом огне. В период противопожарного режима делать это наказуемо.