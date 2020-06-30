В Росприроднадзоре назвали сроки предоставления итогов проверки в Норильске

https://static.news.ru/photo/37cab468-bac6-11ea-898f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Росприроднадзор сообщил, когда будут готовы результаты проверки аварии в Норильске.

По данным пресс-службы ведомства, полная информация будет предоставлена в понедельник, 6 июля, передаёт ТАСС.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что проверка на территории ТЭЦ-3 в Норильске завершится 26 июня. Первичный расчёт ущерба от происшествия планируется представить к 1 июля.

Как писал NEWS.ru, проектный директор Greenpeace Владимир Чупров считает, что полностью устранить последствия сброса жидких отходов с фабрики «Норникеля» в тундру невозможно. Он отметил, что для оценки экологического ущерба «Норникелю» необходимо организовать группу из учёных, которые возьмут пробы в водоёмах и установят уровень загрязнения. Если количество вредных веществ превышает предельно допустимую концентрацию, то это негативно отразится на рыбе и обитающих около водоёмов животных.

29 мая на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуар Всего разлилось свыше 21 тысячи кубометров нефтепродуктов на 180 тысячах кв. м грунта и в водоёмы. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. О несанкционированном сливе отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» стало известно 28 июня. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. Предполагается, что на грунт тундры могло попасть около 6000 кубометров технической воды.