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В Приморье заявили о сдерживании роста цен на хлеб

09:49, 29 марта 2022
В Приморье заявили о сдерживании роста цен на хлеб Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
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В Приморском крае проводится работа по сдерживанию роста цен на хлеб, чтобы жители региона могли покупать этот товар по конкурентоспособным ценам, рассказал Валерий Соболев, операционный директор АО «Владхлеб». Как сообщает «ФедералПресс», санкции Запада уже сказались на стоимости необходимого для производства сырья.

Мы проводим большую работу, направленную на сдерживания роста цен на выпускаемую продукцию, чтобы дать возможность клиентам покупать её по конкурентоспособным ценам, — заверил Соболев.

Ранее экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод заявил, что поддержка хлебопекарной отрасли в 2,5 млрд рублей по указу председателя правительства Михаила Мишустина компенсирует часть затрат на производство. Взамен в отрасли не будут повышать стоимость социально значимых сортов зерна.

Холод добавил, что зерно и хлеб подорожают «не на самом высоком уровне». Стоимость подрастает каждый год перед новым урожаем, как и на многие сезонные товары, которые долго хранятся.

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