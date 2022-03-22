Экс-замминистра сельского хозяйства оценил поддержку хлебопекарной отрасли

Поддержка хлебопекарной отрасли в 2,5 млрд рублей по указу председателя правительства Михаила Мишустина компенсирует часть затрат на производство, заявил экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод АБН. Взамен в отрасли не будут повышать стоимость социально значимых сортов зерна, объяснил он.

Меры приняты под обещание представителей отрасли не поднимать цены на социально значимые сорта продукции. Кроме того, среди затрат на производство хлеба первичное зерно составляет не самую большую статью — порядка 20%, — сказал Холод.

Он добавил что зерно и хлеб подорожают «не на самом высоком уровне». Стоимость подрастает каждый год перед новым урожаем, как и на многие сезонные товары, которые долго хранятся, объяснил Холод.

Ранее в России ввели временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Ограничительные меры продлятся до 30 июня текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Также вводится запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа 2022 года. Таким образом, временно за границу нельзя вывозить пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Исключения возможны только в случае оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.