В Приморье задержали браконьеров за убийство тигра

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Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Дальнереченского района Приморья за убийство амурского тигра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Установлено, что мужчины застрелили хищника ещё в декабре 2020 года. Примерно месяц спустя они попытались продать его замороженную тушу.

В интересах следствия подробности не разглашаются. Туша животного доставлена в Центр «Амурский тигр» для проведения экспертизы, сообщается на сайте организации.

Амурский тигр относится к числу редких животных. Он занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу РФ. Обитает на российском Дальнем Востоке и на северо-востоке Китая. По данным на осень 2020 года в РФ насчитывается не менее 600 особей.

Ранее NEWS.ru писал, что было возбуждено уголовное дело по факту убийства неизвестными краснокнижного амурского тигра Павлика. В начале сентября 2020 года пропал GPS-сигнал с ошейника тигра, из-за чего на поиски хищника были направлены специалисты управления по охране животного мира. Труп животного был обнаружен 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района, в четырёх километрах от места последней локации.