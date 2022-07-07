В Петербурге расклеивают объявления о пропаже деда Байденюка В Санкт-Петербурге расклеивают шуточные объявления о пропаже деда Байденюка из Вашингтона

Фото: vk.com/kirovsk_volhov

В Санкт-Петербурге появились объявления о том, что потерялся дед из Вашингтона по имени Иван Робертович Байденюк, пишет Telegram-канал «Орда». Так местные жители подшутили над президентом США Джо Байденом. В тексте объявления говорится, что старик плохо ориентируется в пространстве и часто заявляет, что он глава Белого дома.

Дедушка старенький и может не понимать, где находится. Плохо говорит и не ориентируется в пространстве. Часто говорит, что он президент США, — говорится в тексте объявления.

Ранее на саммите НАТО в Мадриде Байден вновь попал впросак. Он порядком смутил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, «не заметив» его. Трансляцию неловкого момента с американским лидером опубликовали СМИ.

Ранее американский президент допустил очередной ляп во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Он заявил, что Североатлантический альянс является «угрозой» самому себе.