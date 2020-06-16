Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани работник местного ТЦ записал видео с просьбой открыть торговую площадку, пишет inkazan.ru . По его словам, из-за невозможности работать и зарабатывать он был вынужден продать почти всю мебель и электроприборы и теперь живёт в буквально голой квартире, питаясь лапшой быстрого приготовления.

Башкирия

Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию по делу 24-летнего нигерийца, обвинённого в изнасиловании местной проститутки. Как пишет mkset.ru , ранее молодому человеку смягчили наказание и выпустили в зале суда, чем осталась недовольна сторона обвинения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде начались работы по вырубке леса для строительства ресторана сети McDonald’s, пишет newsnn.ru . Ранее местные жители выходили на пикет с требованием прекратить вырубку зеленых насаждений, однако у подрядчика оказались документы на разрешение подобных работ.

Удмуртия

В Ижевске благодаря новым экспертным исследованиям нашли убийц 14-летней девочки, пишет udm-info.ru . Убийство произошло 19 лет назад, однако тогда преступников найти не удалось.

Ростовская область

В Ростовской области следователи проверяют драку между экс-полицейским и местным бомжом, пишет rostovgazeta.ru . Конфликт произошёл в магазине, где бывший полицейский ударил мужчину в грудную клетку и ушёл. Пострадавшего забрала скорая, в больнице у него диагностировали перелом ребер.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приморье

В Приморье двое детей чуть не попали под поезд, оставшись без присмотра, пишет vostokmedia.com . Выяснилось, что брат и сестра отправились на рыбалку со своим отцом, который напился и уснул. Малышей вернули матери, состоящей на учёте в органах системы профилактики. Помимо них у неё оказалось ещё пять детей.

Омская область

В Омске рабочие бросили трубы во время ремонта теплотрассы на детскую площадку. Как пишет gorod55.ru , местные жители отмечают, что играть на площадке теперь будет не только проблематично, но и опасно для здоровья. По их словам, в паре метров от площадки есть свободное пространство, где трубы не стали бы никому мешать.

Оренбургская область

В Орске Оренбургской области многодетную семью незаконно сняли с учёта в очереди на жильё. Как пишет 56orb.ru , нарушение произошло из-за путаницы с именами. Девочку из многодетной семьи перепутали с её полной тёзкой. Согласно выписке из ЕГРН, у них уже был дом, причём даже больше по площади, чем нужно.

Карелия

Новый метод диагностики коронавируса освоили в Карелии. Как сообщает karelinform.ru , диагностику COVID-19 методом иммуноферментного анализа освоили в Беломорской ЦРБ. В данном случае исследование проводится по крови и помогает выявить иммунный ответ к вирусу или его отсутствие.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюмени подростки стали чаще идти на преступления. Как сообщает nashgorod.ru , cамым распространенным видом нарушения закона среди несовершеннолетних является кража. Также тюменские подростки часто совершают угоны и занимаются незаконным оборотом наркотиков.

Хабаровский край

В реке Амур около Комсомольска-на-Амуре массово погибла рыба. Как сообщает transsibinfo.com , местные жители считают, что виной стали производственные отходы, однако местная лаборатория не подтвердила превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде. Сейчас вопросом занимается природоохранная прокуратура.

Ставропольский край

Застрявшие на границе в Дагестане граждане Азербайджана устроили беспорядки, пишет newstracker.ru . Граждане соседней страны, временно проживающие в лагере у села Куллар из-за коронавирусных ограничений, перекрыли трассу и закидали правоохранителей палками и камнями. Они требовали пустить их через границу.

Челябинская область

В Белоруссии в приправах из Челябинска нашли бактерии и плесень. Как сообщает kursdela.biz , инспекторы провели проверку нескольких торговых марок. В российской корице, базилике и приправе хмели-сунели количество плесени превышало норму в семь раз, а бактерий — в два раза. Челябинские производители получили предписание снять опасную продукцию с продажи.

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХМАО

В Сургуте на пешеходном переходе ученик автошколы сбил мальчика 10 лет, сообщает muksun.fm . Известно, что кандидат в водители, увидев ребёнка на пешеходном переходе, остановился и пропустил его. Ребёнок внезапно передумал переходить дорогу и решил вернуться обратно. Кандидат в водители, а также его инструктор не успели среагировать и совершить манёвр для избежания столкновения.

Волгоградская область

Волгоградский застройщик собирал с дольщиков деньги на несуществующий дом, сообщает novostivolgograda.ru . На сайте «Доска.Волгоград» частный застройщик пытался привлечь деньги дольщиков для строительства дома, который на самом деле даже не планировалось возводить. В ближайшее время объявление заблокируют.

Свердловская область

В Свердловской области в одной из женских колоний прошел конкурс на креативную маску, сообщает tagilcity.ru . Коллекция масок, изготовленных заключёнными, весьма разнообразна. Победители были выбраны путём общего голосования и в качестве приза получили художественное фото.

66.fsin.su

Ленинградская область

В Петербурге водитель автобуса с пассажирами скончался за рулем, сообщает newia.ru . У дома № 34 на улице Кораблестроителей автобус маршрута № 47 выехал с дороги и врезался в забор на разделительной полосе. Предположительно, водителю стало плохо во время движения автобуса.

Хакасия

В Хакасии 10-летнего школьника наградили за спасение утопающего, сообщает newkhakasiya.online . Свой первый подвиг он совершил 30 июля на реке Абакан в селе Белый Яр. Сергей Карцев, ученик 4 класса Абаканской школы № 25, спас тонувшего мальчика.

Сибирь