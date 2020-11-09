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В Петербурге в военкомат ворвался мужчина с сигнальным пистолетом

16:14, 09 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агрессивный мужчина с сигнальным пистолетом пришёл с угрозами в военкомат в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали в психиатрическую больницу.

Мужчина с сигнальным пистолетом пришел утром в понедельник в военкомат в Василеостровском районе в Петербурге, сообщает РИА Новости.

После того, как мужчина заявил, что причинит себе вред, он бросил пистолет-ракетницу и был задержан полицией. При этом стрельба не была зафиксирована, а пострадавших от его действий не было. Вызванные медики сочли, что нападавший находится в неадекватном состоянии и отвезли его в психиатрическую больницу.

Как писал NEWS.ru, во Франции сотрудники полиции задержали мужчину, который на протяжении нескольких дней выкрикивал угрозы с религиозным содержанием в адрес учителей школы, расположенной в коммуне Атис-Монс под Парижем.

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