В Петербурге могут появиться антиковидные дружины из студентов и курсантов

Создать дружины из учащихся петербургских вузов и курсантов, которые будут следить за соблюдением антикоронавирусных мер, предложил студенческий совет факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС. Об этом пишет интернет-газета «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу вуза.

Студенческие дружины будут прoводить просветительскую работу с петербуржцами и следить за соблюдением мaсочного режима вместе с сотрудниками полиции и Роcпотребнадзора. Однако права выписывать штрафы у студентов не будет.

Мы не медики и не можем помогать врачам в красной зоне, но свой посильный вклад внести можем: в части профилактики и пропаганды соблюдения масочного режима и вакцинации, особенно среди молодёжи, — заявил декан факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Олег Кузин.

Он выразил надежду, что инициативу поддержат другие вузы и студенческие дружины начнут патрулировать места массового скопления людей.

Участником дружины может стать любой желающий, прошедший полный курс вакцинации от коронавируса. Предполагается, что отличительным знаком бригад станет красное сердце с белым крестом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге посещение ресторанов, других общественных мест и мероприятий станет возможно только при предъявлении QR-кода, подтверждающего наличие антител к коронавирусу, или недавно сданного ПЦР-теста. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.