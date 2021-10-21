В Петербурге могут появиться антиковидные дружины из студентов и курсантов
Александр Чеков
Александр Чеков
15:34, 21 октября 2021
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Создать дружины из учащихся петербургских вузов и курсантов, которые будут следить за соблюдением антикоронавирусных мер, предложил студенческий совет факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС. Об этом пишет интернет-газета «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу вуза.
Студенческие дружины будут прoводить просветительскую работу с петербуржцами и следить за соблюдением мaсочного режима вместе с сотрудниками полиции и Роcпотребнадзора. Однако права выписывать штрафы у студентов не будет.
Мы не медики и не можем помогать врачам в красной зоне, но свой посильный вклад внести можем: в части профилактики и пропаганды соблюдения масочного режима и вакцинации, особенно среди молодёжи, — заявил декан факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Олег Кузин.
Он выразил надежду, что инициативу поддержат другие вузы и студенческие дружины начнут патрулировать места массового скопления людей.
Участником дружины может стать любой желающий, прошедший полный курс вакцинации от коронавируса. Предполагается, что отличительным знаком бригад станет красное сердце с белым крестом.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге посещение ресторанов, других общественных мест и мероприятий станет возможно только при предъявлении QR-кода, подтверждающего наличие антител к коронавирусу, или недавно сданного ПЦР-теста. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.