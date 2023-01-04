В Петербурге фейерверк залетел на балкон жилого дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге с улицы Муромской фейерверк залетел на балкон жилого дома после боя курантов, передает «Mash на Мойке». Отмечается, что члены семьи, проживающие в квартире, не получили значительных травм, однако сильно пострадали кухня и балкон.

Илья и Анжелика отмечали за столом, их ребёнок спал в другой комнате, как вдруг по всей кухне полетели стёкла. К счастью, никто серьёзно не пострадал (обошлось несколькими порезами), но настроение испорчено, а окно приходится закрывать плёнкой — супруги говорят, срочно ищут мастера, чтобы успеть до полноценных холодов, — указано в сообщении.

2 января очевидцы сняли на видео, как пьяный мужчина ночью зажег в руках фейерверк в городе Мурино в Ленинградской области. Выкрикивая неприличные слова, он несколько раз упал, а затем поклонился публике.

В подмосковном городе Пушкино мужчине оторвало четыре пальца из-за неудачного запуска самодельного фейерверка, также он получил травмы ноги и паха. Отмечается, что ракетница была самодельной и вовремя не сдетонировала.