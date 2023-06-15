В Петербурге четырехлетнего мальчика затянуло в полотно эскалатора В метро Петербурга затянуло в полотно эскалатора ногу четырехлетнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пострадал четырехлетний ребенок, ногу которого затянуло в плотно эскалатора, сообщили «Невским Новостям» в правоохранительных органах города. Источник уточнил, что ребенок был госпитализирован с глубокой рваной раной.

Издание сообщает, что инцидент произошел 14 июня на станции метро «Владимирская» около 17:00. Правая нога малыша попала в механизм на выходе с эскалатора. Ребенка доставили в больницу имени Раухфуса с глубокой рваной раной на пальце. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой, его состояние врачи оценили как удовлетворительное.

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