Под Краснодаром грузовой поезд сбил насмерть девятиклассницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под Краснодаром следователи начали разбирательство по делу о смерти девятиклассницы на железнодорожных путях, сообщается на сайте управления СКР. ЧП произошло 13 июня на 29-м км перегона Протока — Себедахово. Грузовой поезд наехал на школьницу, хотя до этого подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.

Однако наезд предотвратить не удалось, в результате чего девушкой были получены травмы, повлекшие смерть несовершеннолетней на месте происшествия, — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным Telegram-канала, знакомые погибшей не отмечали за школьницей суицидальных мыслей. Они упомянули, что накануне девочка получила плохую оценку на уроке обществознания.

Уголовное разбирательство ведется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

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