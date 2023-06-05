Безбилетник кулаком разбил створку турникета в московском метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Безбилетник кулаком разбил створку турникета в московском метро, когда ему сделали замечание, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. 27-летний мужчина хотел пройти вслед за другим пассажиром на станцию «Электрозаводская», а в ответ на возмущение того толкнул в грудь и одним ударом разнес стеклянную дверцу.

Действия злоумышленника квалифицируются по ст. 214 УК РФ (вандализм), — сообщили в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее пассажир разбил ногой турникет в Москве на станции метро «Южная». Мужчина подошел к нему на станции, и после того как стеклянные створки перед ним не открылись, он вышиб одну из них ногой.

До этого безбилетный пассажир разбил стеклянные створки турникета в метро Москвы на станции «Саларьево» после разговора с сотрудниками службы безопасности подземки. Прокуратура столицы квалифицировала действия мужчины по ст. 214 УК РФ (вандализм).

Также сообщалось о случае, когда на станции «Тверская» Замоскворецкой линии пьяный пассажир попытался силой вломиться в поезд и выбил стекло в двери. Мужчина был задержан полицией, в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.