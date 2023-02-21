Пьяный пассажир московского метро проверил на прочность двери поезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пьяный пассажир метро, опоздав на посадку, попытался силой вломиться в поезд и выбил стекло в двери, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Мужчина задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

После окончания посадки пассажиров к составу электропоезда подошел агрессивно настроенный мужчина, находившийся в состоянии опьянения. Несколькими ударами он разбил стекло закрывшихся дверей вагона, — сказала Волк.

Она уточнила, что инцидент произошел накануне вечером на станции «Тверская» Замоскворецкой линии.

Помимо уголовного дела, в отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении по статье о появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что на станции «Люблино» сотрудники службы безопасности столичного метро не пропустили в подземку десятиклассника, в рюкзаке которого лежали шесть ручных гранат. Подросток утверждал, что они являются страйкбольными, но сотрудники метро не поверили ему и сообщили о находке в СКР и Центр противодействия экстремизму МВД.