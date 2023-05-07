Безбилетник взял штурмом турникет московского метро и попал на видео Безбилетник разбил турникет на станции метро «Саларьево» в Москве и попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Безбилетный пассажир разбил стеклянные створки турникета в метро Москвы на станции «Саларьево» после разговора с сотрудниками службы безопасности подземки. В Сети появились кадры произошедшего. Прокуратура столицы квалифицировали действия мужчины по ст. 214 УК РФ (вандализм).

По предварительным данным, в метро 47-летнего мужчину попросили показать свой багаж для досмотра, но он отказывался. После ссоры с сотрудниками службы безопасности он быстро направился к турникету и разбил створки.

Впоследствии пассажир признал вину и пообещал возместить нанесенный ущерб.

Ранее на станции «Тверская» Замоскворецкой линии пьяный пассажир попытался силой вломиться в поезд и выбил стекло в двери. Мужчина был задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Также сообщалось, что в подземном переходе станции «Александровский сад» возник конфликт между тремя мужчинами, который вскоре перерос в драку. Во время ссоры один из них неудачно перепрыгнул через стеклянные створки турникетов, разбив их, а также распылил в сторону оппонентов газовый баллончик.