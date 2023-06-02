Мужчина разбил ногой турникет в московском метро и попал на видео

Фото: t.me/moscowproc

В Москве на станции метро «Южная» пассажир разбил ногой турникет, кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал столичной прокуратуры. Мужчина подошел к турникету на станции и после того, как стеклянные створки перед ним не открылись, он вышиб одну из них ногой.

За вандализм, то есть порчу имущества на объекте общественного транспорта, статьей 214 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, — сообщили в прокуратуре метрополитена.

В мае безбилетный пассажир разбил стеклянные створки турникета в метро Москвы на станции «Саларьево» после разговора с сотрудниками службы безопасности подземки. В Сети появились кадры произошедшего. Прокуратура столицы квалифицировали действия мужчины по ст. 214 УК РФ (вандализм).

По предварительным данным, в метро 47-летнего мужчину попросили показать свой багаж для досмотра, но он отказывался. После ссоры с сотрудниками службы безопасности он быстро направился к турникету и разбил створки.

Ранее на станции «Тверская» Замоскворецкой линии пьяный пассажир попытался силой вломиться в поезд и выбил стекло в двери. Мужчина был задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.