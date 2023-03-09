В Новосибирске пятилетний мальчик впал в кому после истощения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Чулым Новосибирской области пятилетний мальчик попал в реанимацию в состоянии комы с истощением и отравлением, рассказала родственница пострадавшего. В беседе с «Сиб.фм» она отметила, что ребенок мог случайно выпить что-то, оставшись без присмотра.

Я добегаю до больницы. Вышел доктор и сказал, что мальчика приводят в чувства. Мне сказали, что, во-первых, истощение, во-вторых, возможно, что-то выпил: может, рюмочку выпил или что-то еще, — рассказала женщина.

Она отметила, что в семье, где проживает мальчик, есть еще один ребенок. По словам женщины, мать вместе со своим сожителем злоупотребляет спиртным уже на протяжении восьми лет, детьми никто не занимается, а все деньги тратятся на алкоголь. Родственница отмечала, что не раз обращалась в ПДН, прокуратуру и службу опеки, детей даже забирали в августе 2022 года, но позже вернули матери, когда та заявила, что закодировалась.

После отравления мальчика детей поместили в реабилитационный центр в Коченево, там они пробудут два месяца. По факту произошедшего Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку.

По сообщению СМИ, о халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей нарушение прав малолетних детей в Чулымском районе, организована доследственная проверка, — заявили в ведомстве.

В Иркутской области ранее осудили отчима-изувера из Куйтунского района. Он систематически издевался над трехлетней падчерицей. Суд признал его виновным в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.