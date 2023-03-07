Отчима-изувера осудили за издевательства над трехлетней падчерицей Отчима-изувера из Иркутской области осудили на шесть лет колонии за издевательства над падчерицей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области осудили отчима-изувера из Куйтунского района, которые больше года систематически издевался над трехлетней падчерицей. Суд признал его виновным в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает «КП — Иркутск» со ссылкой на пресс службу прокуратуры региона.

На следствии и в судебных заседаниях сибиряк вину в содеянном не признал. Вместе с тем, суд посчитал достаточными представленные государственным обвинителем доказательства, собранные следователями СК, и признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, — рассказали в ведомстве.

Факт издевательств 28-летнего мужчины над своей падчерицей вскрылся только в 2021 году, когда ребенок попал в больницу с переломом бедренной кости. Издание пишет, что травму девочка получила во время очередного наказания, когда отчим с силой пнул ее по ноге. Сейчас она изъята из семьи и передана под опеку родственников.

Мать ребенка ранее была судима за неисполнение родительских обязанностей, уточнило издание. Помимо того, за произошедшее предстоит ответить еще 13 сотрудникам органов опеки.

Прокуратура внесла представления субъектам системы профилактики, во исполнение требований которых приняты меры к устранению нарушений закона, 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — заключили в ведомстве.

В Санкт-Петербурге ранее пьяная женщина избила своего двухмесячного ребенка на глазах у прохожих. Мальчик получил множество черепно-мозговых травм и был направлен в реанимацию.