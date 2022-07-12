В Новосибирске открылась кофейня с особенными сотрудниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске открылась инклюзивная кофейня, в которой могут работать сотрудники с особенностями развития, сообщает «Сиб.фм». Создатели кофейни воспользовались мерой господдержки на развитие собственного бизнеса при содействии службы занятости населения. Глава центра инноваций социальной сферы на базе центра «Мой бизнес» Оксана Козырева рассказала, что теперь получится обучать бариста с аутизмом и синдромом Дауна.

Благодаря инициативе от бизнеса появляется возможность обучать инклюзивных бариста и создавать рабочие места. Это позволит другим заведениям по всему городу трудоустраивать особенных работников хотя бы на часть ставки и в целом повышать эту культуру, ― сказала она.

Благодаря социальному контракту сотрудники с особенностями могут зарегистрировать ИП и получить безвозвратные средства для стартового капитала, а предприниматели теперь намерены получить статус «соцпредприятия» для доступа к особым государственным услугам.

NEWS.ru ранее разбирался, почему людям с расстройствами аутистического спектра по-прежнему сложно стать полноценными членами общества в России. Как сообщила исполнительный директор РОО помощи детям с РАС «Контакт» Елена Багарадникова, дефицит педагогов для работы с такими детьми составляет более 20 тысяч человек.