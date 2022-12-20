В Новосибирске 10-летняя девочка несколько дней скиталась по улицам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске 10-летняя девочка сбежала от опекунов и несколько дней скиталась по улицам вместе со своей старшей подругой, пока их не обнаружили полицейские, сообщает «КП-Новосибирск». Вторая девочка, как выяснилось, также находится под опекой. Оба ребенка были доставлены в соцреабилитационный центр «Снегири». Детский омбудсмен по Новосибирской области Надежда Болтенко взяла девочек под личный патронаж.

Болтенко выяснила, что 10-летняя девочка не посещала школу с октября и при этом никто в учебном заведении не забил из-за этого тревогу. Помимо того, ее конфликт с опекунами оказался настолько серьезным, что ребенок попросил остаться в реабилитационном центре, лишь бы не возвращаться домой. Ее подруга, по словам омбудсмена, сбежала от своих опекунов, так как мечтала обучиться парикмахерскому делу, но ее в итоге заставили учиться на повара.

Оказалось, что с октября месяца 10-летняя опекаемая не посещает школу, и никто не забил тревогу! Конфликт с опекуном настолько острый, что ребёнок просит остаться жить в реабилитационном центре. Старшая девочка мечтала получить профессию парикмахера, а её отправили учиться на повара — это невнимание к интересам ребёнка и послужило причиной самовольных уходов, — рассказала Болтенко.

В Иркутской области первоклассница ранее спасла свою подругу от педофила и впоследствии помогла следователям опознать его. Девочка смогла вовремя привлечь внимание взрослых, в результате чего злоумышленник скрылся с места преступления, не успев надругаться над ребенком. Позже полиция распространила листовки с приметами подозреваемого, и спустя несколько дней его поймали. Героиня в ходе следственного эксперимента опознала преступника по черной татуировке на его руке.