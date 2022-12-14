Первоклассница спасла подругу от педофила в Иркутской области

Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутской области первоклассница спасла свою подругу от педофила и впоследствии помогла следователям опознать его, сообщает «КП — Иркутск». Девочка смогла вовремя привлечь внимание взрослых, в результате чего злоумышленник скрылся с места преступления, не успев надругаться над ребенком. Позже полиция распространила листовки с приметами подозреваемого и спустя несколько дней его поймали. Героиня в ходе следственного эксперимента опознала преступника по черной татуировке на его руке.

Попытка изнасилования случилась, когда подруги вместе с мамой пострадавшей отправились отнести обед ее сыну, работавшему пастухом. По пути за ними увязался мужчина, и когда они все вместе дошли до пастбища, предложил девочкам пробежаться наперегонки обратно до дороги. Когда дети пропали из поля зрения взрослых, педофил начал стягивать джинсы с одной из них — тогда другая взяла в руки камень и пригрозила ударить извращенца, если тот не прекратит. Когда она поняла, что это не действует, она побежала за взрослыми, которые и спугнули насильника.

Региональный Следственный комитет позже наградил девочку, спасшую свою подругу, медалью «За высокую гражданственность».

В Красноярском СК ранее сообщили, что 43-летнего местного жителя задержали за совращение 10-летней девочки. Мужчина обманом заманил ребенка к себе домой. подозреваемый показал ребенку порнофильм и продемонстрировал свои половые органы. По версии следствия, днем 30 ноября возле остановки «Маяковская» подозреваемый подошел к незнакомой школьнице. Он попросил девочку помочь его дочери с уроками и привел к себе в квартиру.