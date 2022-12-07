В ЛНР заявили, что Украина стянула дополнительные силы к Артемовску Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащий Народной милиции ЛНР

Украинское командование подтянуло к району Артемовска в Донбассе дополнительные силы, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, большая часть бойцов направлена в зону активных боевых действий. Таким образом, сказал Марочко, в ВСУ пытаются восполнить санитарные, а также безвозвратные потери, передает РИА Новости.

В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для вооруженных формирований Украины, — заметил офицер.

Он добавил, что большую часть бойцов украинское командование направило в зону боевых действий для восполнения потерь, остальные же пока что остаются в резерве командования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал самыми горячими и болезненными направлениями для украинской армии Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар. О самой сложной обстановке в Донецкой области украинский лидер сообщил в одном из своих вечерних обращений.

До этого Марочко сообщал, что среди старшего офицерского состава ВСУ, которые дислоцируются в районе Артемовска, наблюдаются панические настроения из-за отсутствия директивы эвакуироваться из города.