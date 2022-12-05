В Нижневартовске семь человек числятся без вести пропавшими после ЧП

Фото: 86.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Семь человек числятся без вести пропавшими после обрушения жилого дома на улице Мира. Сотрудники полиции назвали их имена в ходе экстренного совещания с главой региона Натальей Комаровой, сообщает ТАСС.

На данный момент не установлена судьба семи человек, сейчас выясняется их местонахождение, — приводит агентство слова собеседника.



В числе пропавших — четверо детей, одна женщина уже найдена и опознана. Губернатор потребовала от всех министров региона быть постоянно на связи, чтобы передать оперативную, достоверную и проверенную информацию. На место происшествия уже прибыл глава МЧС Александр Куренков. Его проинформировали о ходе аварийно-спасательных работ.

Сейчас завалы дома разбирают около 200 человек. Работы осложняются сильным морозом: температура воздуха в городе опустилась до минус 24 градусов.

Обрушение пятиэтажного жилого дома произошло вечером в воскресенье, 4 декабря. Причиной стал взрыв баллона с газом, который находился в квартире на втором этаже. В результате погибли шест человек.

Ранее сообщалось, что родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн рублей. Пострадавшим также будет выделена материальная помощь.