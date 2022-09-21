В небе над Петербургом образовалась воздушная пробка «Фонтанка»: над Петербургом кружат самолеты и не могут сесть в Пулково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум три самолета не могут приземлиться в петербургском аэропорту Пулково, свидетельствуют данные сервиса FlightRadar, передает «Фонтанка».

Также сообщалось, что сегодня, 21 сентября, в расписании рейсов петербургского аэропорта Пулково есть изменения, — три рейса на вылет будут задержаны, при этом отмененных самолетов не наблюдается. Последним из задержанных значится рейс «Санкт-Петербург — Даламан» от «Turkish Airlines». Раньше он должен был осуществиться в 15:30, но теперь перенесен на новое время — 17:00.

Ранее сообщалось, что командир Boeing, выполняющего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался на борту самолета в аэропорту Омска. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Уточняется, что решение о вынужденной посадке принял второй пилот.

17 августа самолет Ан-24 с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, у самолета подломилась передняя стойка шасси и повредилось крыло. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.