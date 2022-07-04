В Наро-Фоминске женщина держит в клетках и грязи множество собак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Наро-Фоминске очевидца рассказали о том, что одна из местных жительниц держит собак буквально в плену, некоторые животные не выдерживают такого обращения и погибают, пишет Telegram-канал «Москва 24». Соседи владелицы животных рассказали, что когда-то женщина действительно профессионально занималась разведением собак, но потом ситуация резко поменялась.

По мнению соседей, у женщины могли начаться некие «проблемы с головой». После этого она просто перестала заниматься своими питомцами, они вынуждены выживать так, как могут сами. Собаки фактически предоставлены сами себе, не каждая из них нашла способ выжить, некоторые погибли в клетках, из которых их практически не выпускают.

При этом, согласно рассказам соседей, трупы животных женщина тоже не убирает. Поэтому к ней домой невозможно зайти без противогаза — настолько сильный там стоит трупный запах. Жители хотят помочь животным и спасти их от безразличного обращения.

Ранее стало известно, что в подмосковном отеле за несколько дней сторожевой алабай загрыз сразу трёх собак, которых привезли туда на отдых владельцы. Одна собака умерла мгновенно, остальных двух удалось спасти. Хозяйка одного из животных обратилась в полицию: она выразила опасения, что могут пострадать дети.