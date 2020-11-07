В Москве за сутки умерли 74 пациента с COVID-19

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 74 человека.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус,
Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.