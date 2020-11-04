В Москве за сутки умерли 67 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 67 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 68 смертей. Общее число умерших в столице достигло 7074.

По данным на утро 4 ноября, в столице было выявлено 445 118 случаев заражения, 5826 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 1 693 454 человека (+19 768 за последние сутки), 29 217 пациентов погибло (+389 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.