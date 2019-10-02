https://static.news.ru/photo/819c77b2-e519-11e9-9347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил о небывало высоком спросе на право аренды земельных участков в столице. Такое, по его словам, наблюдается впервые за последние пять лет.

Аукционы по аренде городской земли собрали 149 претендентов с начала года. Это рекорд за последние пять лет, — цитирует пресс-служба столичного стройкомплекса Ефимова.

Он утверждает, что интерес к торгам растёт из года в год: в 2018 году в таких аукционах участвовали 53 предпринимателя, в 2017-м — 27.

По словам главы московского департамента по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, с ростом числа участников увеличивается и уровень конкуренции. В этом году на каждый лот на земельных торгах претендует в среднем четыре человека, тогда как год назад их было в два раза меньше. Он объясняет это ростом предложений и небольших участков под ИЖС, и участков под крупные коммерческие проекты — физкультурно-оздоровительные центры, гостиницы и производственные комплексы.

По итогам девяти месяцев самая высокая борьба зафиксирована на аукционах за право строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, — подчеркнул Дёгтев.

Как писал News.ru, в Российской кинологической федерации заявили, что в Москве не хватает специальных площадок для выгула собак. В настоящее время в городе насчитывается около 450 специальных площадок. Каждая площадка должна принимать до 4,5 тысяч собак ежедневно. Город не справляется с этой нагрузкой.