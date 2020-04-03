В Москве рассказали о требованиях по дезинфекции для служб такси

https://static.news.ru/photo/c80ea0da-75ec-11ea-baae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серьёзные требования по дезинфекции предъявляются ко всем службам такси Москвы, но есть риск того, что они не будут соблюдаться.

Как сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, таксисты должны обрабатывать свои автомобили, должны работать в перчатках, в масках.

При этом есть риск, что водитель этого такси не соблюдал этих мер, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что хотя в поездках в такси никто жителей Москвы не ограничивает, лучше стараться соблюдать домашний режим.

Как писал NEWS.ru, одна из компаний по предоставлению услуг такси объявила об установке перегородок в автомобилях между водителем и пассажирами.