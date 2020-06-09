В Москве открылись около 80% предприятий сфер услуг

https://static.news.ru/photo/4a05cbba-aa7f-11ea-beed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 70% предприятий торговли, а также 80% предприятий сферы услуг возобновили работу в Москве. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

На сегодняшний день у нас уже практически 70% магазинов открылось и уже почти 80% открылось [предприятий] сферы услуг. Понятно, рестораторы у нас только впереди, будем смотреть, потому что это одна из самых, наверное, чувствительных отраслей, — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он затруднился сказать, сколько предприятий закрылись из-за введённых ограничений в связи с коронавирусом. Чиновник подчеркнул, что пока не было проведено серьёзных исследований по этому вопросу.

С 9 июня в Москве были отменены график прогулок, самоизоляция и пропускной режим. Возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и ветеринарные клиники. Сняты ограничения по работе каршеринга и по посещению кладбищ.

NEWS.ru писал, что приложение «Социальный мониторинг», которое контролирует соблюдение режима самоизоляции для больных коронавирусом и их близких, продолжает работу.