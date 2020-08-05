В Москве начались рейды против водителей-должников

https://static.news.ru/photo/c880972e-d72d-11ea-b8cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приставы совместно с инспекторами ГИБДД проводят в Москве совместные рейды по выявлению водителей-должников. Две рабочие недели: с 3 по 7 и с 10 по 14 августа они будут останавливать автолюбителей с целью выявления среди них неплательщиков штрафов и прочих задолженностей.

Во время проведения рейдовых мероприятий судебные приставы-исполнители будут выявлять злостных неплательщиков среди автовладельцев и осуществлять арест их имущества для его дальнейшей реализации в счёт погашения задолженности, — говорится в сообщении ГУ ФССП по Москве.

Автовладелец, чтобы избежать ареста и изъятия машины, сможет оплатить задолженность на месте с помощью мобильного приложения ФССП.

Как писал NEWS.ru, столичные сотрудники ГИБДД остановили Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения 562 раза за этот год и находился за рулём с признаками опьянения. 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья задержали на Зеленоградской улице. При проверке документов водитель престижного авто сильно нервничал, а сотрудники ДПС заметили признаки опьянения. При этом пройти медицинское освидетельствование парень отказался. Что касается штрафов, то он их не оплачивал. Из-за этого на него составили 189 административных протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».