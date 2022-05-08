В МЧС заявили об ухудшении обстановки с пожарами в Сибири Врио главы МЧС заявил об ухудшении обстановки с пожарами в Сибири из-за праздников

Лесной пожар в Сибири / Фото shutterstock.com

Обстановка с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе ухудшилась из-за праздничных дней, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян во время совещания в Красноярске. По его словам, которые приводит ТАСС, одновременно в течение суток произошло 273 пожара, на которые среагировали местные гарнизоны.

<...> Оперативная обстановка в Сибирском, Дальневосточном федеральном округах ухудшилась, особенно с учётом прошедших долгих и нынешних праздников, — сказал он.

Масштабные пожары охватили несколько российских регионов. В частности, от огня в Красноярском крае пострадали 60 населённых пунктов и два садоводческих товарищества. В результате пожаров уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.

Ранее режим ЧС из-за техногенных пожаров был объявлен в Красноярском крае и Иркутской области.

Глава Минприроды России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян 8 мая прибыли в Красноярский край.