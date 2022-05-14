В МЧС опровергли эвакуацию приграничных с Украиной сёл Белгородской области В МЧС по Белгородской области назвали фейком сообщения об эвакуации мирных жителей из-за ситуации на Украине

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В МЧС по Белгородской области назвали фейком сообщения об эвакуации мирных жителей с территории приграничных с Украиной населённых пунктов. По данным ведомства, жителям региона стали поступать звонки с незнакомых номеров якобы от сотрудников МЧС, которые сообщают о том, что с 15 мая в регионе начнётся эвакуация. В министерстве призвали не верить злоумышленникам, цель которых — посеять панику среди населения.

Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных не на территории Российской Федерации, поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о том, что якобы в ближайшие дни начиная с 15 мая готовится эвакуация жителей приграничных населённых пунктов нашего региона. <...> Эта информация не соответствует действительности и является фейком, — говорится в сообщении.

МЧС рекомендовало проверять информацию и доверять только сообщениям, размещённым на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

14 мая над Белгородом раздалось несколько громких звуков, похожих на взрывы. Комментариев от властей региона пока не поступало.

Ранее в правительстве Белгородской области рассказали, что за время военной спецоперации на территории региона получили повреждения различной степени 280 домов, а также 85 легковушек и грузовых авто. Полностью восстановили уже 124 строения. Сильнее всего пострадал Белгородский район. В селе Головчино из 95 пострадавших домов отремонтировали 85, а в областном центре — все 16. В Журавлёвке и Нехотеевке восстановительные работы пришлось приостановить из-за риска новых обстрелов, а в селе Солохи подрядчик только приступает к ремонту — предварительно, здесь пострадали 54 дома.