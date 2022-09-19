В Махачкале сотрудница детсада избила пятилетнего ребенка с аутизмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Махачкале воспитательница в детском саду избила пятилетнего мальчика с аутизмом из-за того, что он капризничал, написала в своем Telegram-канале юрист Фатима Абдулкарим. Педагога уволили, а родители мальчика написали заявление в полицию, сотруднице детсада грозит уголовное наказание.

Со слов правозащитницы, мама мальчика за примерно месяц до инцидента стала замечать сильный невроз у ребенка — он начал грызть ногти и с трудом шел в детсад. Когда она однажды зашла за ним пораньше, у ребенка случилась истерика, а на его лице были ссадины. Родитель немедленно запросила записи с камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как сотрудница учреждения заводит пятилетнего мальчика в комнату и начинает его бить по лицу, прижав к стенке. В этот момент в комнате убиралась уборщица, которая проигнорировала избиение.

Ранее в Оренбургской области воспитатель детского сада «Березка» примотала скотчем к кровати маленькую девочку в качестве наказания: ребенок отказывался спать во время тихого часа. Девочка пролежала так до самого полдника. Следы скотча обнаружила мать и обратилась в полицию.