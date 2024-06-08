В Луганске объявлен траур по жертвам украинского удара Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим в результате удара ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 8 июня днем траура в память о жертвах обстрела Луганска, следует из публикации в его Telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому району столицы республики. В регионе отменены все увеселительные мероприятия.

По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия, — написал Пасечник.

ВСУ 7 июня выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, это были ATACMS. Часть из них удалось перехватить, однако некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов обвалился целый подъезд. Согласно последним данным, при обстреле погибли шесть человек.

Ранее из-под завалов в Луганске извлекли тела еще двоих погибших. Работы на месте ракетного удара со стороны ВСУ продолжались на протяжении всей ночи. Число пострадавших увеличилось до 60 человек. Пострадавшие в результате трагедии находятся в пунктах временного размещения, им помогают медики и психологи.

Сообщалось, что в результате украинского обстрела в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. Как заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, атаки на Луганск и Белгород со стороны Вооруженных сил Украины носят террористический характер.